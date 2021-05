26 Maggio 2021

di Michele Narcisi

Commozione a Tortoreto per l’improvvisa morte di Ivo Spinelli, conosciuto come “il sindaco”. Alto, imponente, si faceva sempre notare quando c’era una discussione, un incontro conviviale, una manifestazione. Era socievole e sempre presente nelle circostanze importanti della vita cittadina. Appassionato di sport, ha seguito anche come accompagnatore le squadre locali di calcio e pallavolo, Ivo Spinelli aveva 61 anni. Colpito da malore improvviso ieri in tarda mattinata, ma sembrava di poco rilievo. Aggravatosi, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Teramo dove però è giunto ormai privo di vita.

Di professione idraulico, aveva lasciato l’attività per intraprenderne un’altra come piccolo imprenditore nel settore della realizzazione di calzini. Da ultimo si è dato da fare con lavori stagionali, anche come portiere di notte negli alberghi. Conosciuto e benvoluto com’era, la notizia è comparsa subito sui social network e ieri si sono moltiplicati i commenti di vicinanza e affetto, fatti di tanti piccoli aneddoti della sua vita. Spinelli, vedovo, aveva tre figli. La famiglia attraverso un legale ha chiesto l’autopsia per far luce sulle cause della morte. Il funerale non è stato ancora fissato.