26 Maggio 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 2 minuti)







A causa di un tragico incidente sul lavoro nelle campagne tra Rocciano e Rapino, tra Teramo e Montorio, ha perso la vita Tommaso Mancini, 53 anni, di Teramo. La tragedia è avvenuta ieri sera verso le 18.30. Stando ad una prima ricostruzione il 53enne era impegnato, con altri tre trattori simili che lavoravano contemporaneamente, a tagliare folte erbacce in un campo. Per cause, ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul luogo per le indagini, sembrerebbe che Mancini fosse sceso dal mezzo, forse per togliere delle corde e della plastica che si era attorcigliata a una delle lame e impedivano il funzionamento del mezzo.

Da qui in poi la ricostruzione si fa più difficile. Forse un collega alla guida di un altro trattore non si è accorto della sua presenza e l'avrebbe preso in pieno, procurandogli profonde ferite e traumi. A chiamare i soccorsi è stato il terzo trattorista. Sul posto è arrivato in pochissimo tempo il personale medico con un'ambulanza medicalizzata, ma non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il 53enne sarebbe morto a causa di una forte emorragia. Il pm di turno ha disposto il sequestra dei due mezzi agricoli e fatto trasportare la salma del 53enne all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo, che rimarrà a disposizione della magistratura. Molto probabilmente verrà fatto anche l'esame autoptico.

Sul tragico incidente sul lavoro costato la vita all'agricoltore è stato aperto un fascicolo. Ad indagare i carabinieri della stazione di Teramo. In mattinata, sempre stando a quando si apprende, verranno ascoltati alcuni testimoni e riascoltate le persone sentire ieri sera subito dopo l'incidente. Sono ancora molti gli aspetti da chiarire. Tommaso Mancini, sposato con tre figli, era originario della frazione di Rocciano, che fa parte del comune di Teramo e il terreno dove è successa la tragedia è di proprietà dei suoi genitori, titolari dell'azienda agricola dove lavorava anche lui.

L'uomo era molto conosciuto nella zona. Chi lo conosceva racconta che «Tommaso era nato su un trattore» e che faceva da sempre questo lavoro da bambino. Quindi una persona molto esperta, che sapeva il fatto suo. Tra l'altro, come testimoniano anche le foto sul suo profilo Facebook, con i trattori lavorava su tutti i terreni della provincia teramana, sia per tagliare l'erba che come aratore e fresatore per altri imprenditori agricoli. Il suo ultimo post: «La gente vede sente e parla. Purtroppo però vede male, sente poco e parla troppo».