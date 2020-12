Il Covid si porta via l'ex sindaco di Rocca Di Mezzo, Giovanni D'Amico. Cialente: «Ricordo anni bellissimi»

L’Aquila e Rocca di Mezzo piangono Giovanni D’Amico, ex primo cittadino negli anni ‘90, scomparso ieri a Roma dove era stato ricoverato per problemi di salute e dove poi è stato trovato positivo al coronavirus.

A dare la notizia è stato l’ex sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, che in un post ha voluto ricordarlo. Ingegnere, amministratore pubblico, di lui si ricordano la serietà, la pacatezza e la competenza.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Covid, muore Francesco Di Giosia, fratello del direttore generale...

"Con Giovanni - ha scritto l'attuale sindaco, Mauro Di Ciccio - ho condiviso la mia prima e forse la più bella esperienza di amministratore comunale quando fummo eletti nel 1985 come consiglieri di minoranza. Con lui è nata la mia passione per la politica che ha portato prima lui e poi me a ricoprire la carica di sindaco della nostra comunità rocchigiana. Da lui ho appreso che la fascia tricolore che si indossa non è per comandare ma per cercare di dare il meglio di se stessi, mettersi al servizio della comunità al fine di ottenere il bene comune. Giovanni ha ricoperto la carica di sindaco per un breve periodo, ma sufficiente per lasciare traccia della sua lungimiranza, della sua onestà, sensibilità e generosità. Sempre disponibile con la sua comunità coerente nei principi e nei comportamenti. Oggi non ci lascia non solo un eccellente amministratore, ma per me se ne va prima di tutto un amico. Mi è difficile trattenere le lacrime e non lo faccio in questo momento di grande dolore per me, e credo per tutti coloro che hanno potuto godere della sua amicizia".

Domani alle 15 il feretro riceverà una santa benedizione all’ingresso del cimitero di Rocca di Mezzo.

Ultimo aggiornamento: 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA