Una tragedia senza spiegazione. Finora le motivazioni non sono arrivate dai referti medici e dalle diagnosi ed allora si attende il responso dell’autopsia. La procura di Teramo, sulla scorta di quanto richiesto dai familiari, ha affidato per lunedì l’incarico a un anatomopatologo perché venga effettuato l’esame autoptico sul corpo di Armando Flagelli, 57 anni, di Giulianova, deceduto nella giornata di ieri l’altro all’ospedale di Teramo.

Una morte impiegabile dal momento che la vittima, che sì aveva problemi legati all’artrosi ma questa diagnosi non gli aveva mai impedito di condurre una vita normale. La sera del 31 dicembre si era accorto di avere grosse difficoltà a deambulare tanto da non riuscire neanche a muovere le gambe. Aveva chiamato subito il 118 ed era stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Omero, dopo le cure aveva ripreso a camminare e i medici lo avevano rimandato a casa. Ma il giorno, gli stessi sintomi.



Il primo dell’anno, in ambulanza, aveva raggiunto il pronto soccorso del nosocomio di Giulianova ed anche in questo caso, dopo un’iniezione, è stato dimesso e rimandato a casa. L’altro ieri lo strano malore si è ripetuto, ma con un esito fatale. Altro ospedale ed altro pronto soccorso, però. Il decesso è avvenuto a Teramo. Lo aveva accompagnato la moglie alla quale poco dopo i sanitari hanno comunicato che il marito era morto. Un dramma inspiegabile. Nel giorni scorsi era circolata l’ipotesi gotta quale causa dei gravi disturbi, ma i familiari vogliono vederci chiaro, tenuto conto che Flagelli era un uomo molto attivo e non presentava altre patologie. L’autopsia sarà effettuata nel nosocomio teramano dove la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Flagelli era titolare con la moglie Giulia di un autolavaggio a Tortoreto, la coppia ha due figli. La famiglia è assistita da un legale di fiducia.



