Morto l'architetto Paola Inverardi, sorella dell'ex rettrice dell'Università dell'Aquila

E’ venuta a mancare, dopo una lunga malattia che non le ha lasciato scampo, Camilla Inverardi, stimata architetta, sorella dell’ex rettrice dell’Università dell’Aquila, Paola. Camilla era molto conosciuta in città per la sua attività di architetto e il suo studio tecnico. «Mi unisco, a titolo personale e della municipalità aquilana, al cordoglio di famigliari e amici per la scomparsa di Camilla Inverardi, stimata professionista e sorella dell’ex rettrice del nostro ateneo, Paola» ha scritto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in una nota pubblica. Moltissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa, soprattutto di colleghi architetti non solo aquilani. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 23 settembre, alle 15.30 nella basilica di San Bernardino. © RIPRODUZIONE RISERVATA