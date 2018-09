Morta in ospedale dopo la colonscopia: si indaga per omicidio colposo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morta in ospedale, a 48 anni, dopo una colonscopia. La Procura di Chieti sta indagando sul decesso di Elisabetta G. originaria di Pavia e domiciliata a Vasto: l’ipotesi di reato, al momento contro ignoti, è omicidio colposo. L’inchiesta aperta dal pm di turno, Giuseppe Falasca, punta ad accertare eventuali responsabilità mediche dopo che a segnalare il caso alla magistratura è stata la stessa azienda sanitaria. La donna si è spenta all’ospedale Renzetti di Lanciano, dove era arrivata qualche giorno prima in condizioni gravissime a seguito dei danni riportati in un esame endoscopico al quale era stata sottoposta all’ospedale Bernabeo di Ortona (da qui la competenza della Procura teatina).Per ricostruire nel dettaglio la vicenda, in base a quanto appreso da fonti sanitarie, bisogna tornare indietro di qualche giorno. All’inizio della scorsa settimana, la donna è stata ricoverata all’ospedale San Pio di Vasto, la città dove vive, per una «subocclusione intestinale». Nel momento in cui è arrivata in pronto soccorso, la 48enne ha fatto presente che accusava quei sintomi già da alcuni giorni. I medici hanno ritenuto subito complesse le sue condizioni cliniche: da qui il trasferimento ad Ortona per un esame più approfondito. Ma la situazione è precipitata nel giro di appena un giorno. Durante la colonscopia qualcosa sarebbe andato storto perché, secondo i primi riscontri, la paziente avrebbe riportato un danno all’intestino. A quel punto la donna è stata subito portata in sala operatoria per un intervento d’urgenza. Dopo l’operazione è stata trasferita nel reparto di Rianimazione più vicino, che si trova all’ospedale di Lanciano, in condizioni disperate. È stata la stessa direzione sanitaria a rivolgersi alla Procura segnalando quello che, in gergo medico, si chiama «evento avverso». L'altra notte, intorno alle tre, Elisabetta è deceduta. Un dolore immenso per il compagno, che è rimasto al suo fianco fino alla fine. I medici hanno subito informato della morte i poliziotti del Commissariato di Lanciano che, a loro volta, hanno interessato la Procura di Chieti, già allertata in precedenza dall’azienda sanitaria.