Chieti, fa la spesa con il marito: Crocifissa stroncata da un malore al mercato

Stava al mercato aperto di via Amiterno a Chieti Scalo insieme con il marito quando improvvisamente si è accasciata a terra. E’ accaduto ieri mattina a Crocifissa Berardini, 82 anni originaria di Casali d’Aschi, in Marsica, ma da tanti anni residente a Chieti Scalo. A causare la morte probabilmente un infarto davanti alla gente che stava acquistando le ultime cose per Capodanno nell’ultimo giorno in zona arancione.



Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e gli agenti di polizia che hanno creato un cordone con dei paravento delle bancarelle per permettere i soccorsi. I sanitari hanno provato a rianimarla ma non c’è stato nulla da fare. La donna lascia il marito Achille Di Salvatore e i figli Stefano e Renato. I funerali si terranno probabilmente il 4 gennaio nel suo paese d’origine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA