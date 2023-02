Stroncata da malore in casa la dirigente comunale Francesca Cistola. Aveva 59 anni

È morta a Martinsicuro, a 59 anni, Francesca Cistola, storica dirigente comunale, che si è sempre occupata di politiche sociali fino a toccarne i vertici a livello di responsabilità. La sua improvvisa scomparsa, avvenuta per un malore mentre stava nella sua abitazione, non le ha dato scampo.

La commozione è generale, sia per la famiglia molto conosciuta e sia, soprattutto, per le sue doti di umanità e generosità che ben si sposavano con il lavoro che faceva. Entrata al Comune di Martinsicuro dopo una breve parentesi all'ente locale di San Benedetto del Tronto, dai primi anni novanta Cistola si è sempre occupata di un settore che l'ha messa in contatto con una massa enorme di persone; anche tanti extracomunitari la piangono per averne apprezzato il lavoro svolto sempre con equità e generosità. Francesca Cistola aveva sposato un altro dipendente del Comune truentino, Rinaldo Capanna, uscito dai ranghi da poco con la qualifica di vice comandante.



La Camera ardente è stata allestita nella sala consiliare. I funerali oggi pomeriggio (ore 15,30) nella chiesa del Sacro Cuore di Martinsicuro capoluogo.