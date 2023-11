Montesilvano, tentano di occupare la palazzina di via Napoli: murate porte e finestre

Polizia locale e carabinieri, nei giorni scorsi, hanno sventato l’occupazione di una palazzina di via Napoli a Montesilvano, in provincia di Pescara, restituendo gli otto appartamenti dello stabile al legittimo proprietario. Alcuni cittadini rom e nigeriani, infatti, erano stati notati entrare abusivamente nell’edificio dai vicini, che prontamente hanno segnalato il sospetto andirivieni con oggetti di arredo. Immediatamente sono stati identificati e denunciati, ma nonostante l’intervento, nei giorni successivi hanno tentato un nuovo accesso. Pertanto il proprietario, che negli anni passati aveva ceduto l’immobile in locazione al Sai, centro assistenza richiedenti asilo e rifugiati, ha messo così in sicurezza l’intero stabile, installando telecamere e murando le finestre del piano terra e del primo piano.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha parlato della nuova destinazione: «A gennaio 2024 l’Azienda speciale avvierà un progetto sociale proprio in quello stabile in via Napoli. Un ringraziamento alle forze dell’ordine per aver ancora una volta preservato un edificio destinato ad un’importante iniziativa che sosterrà alcune famiglie indigenti». «La legalità e la sicurezza sono stati ristabiliti nella zona grazie ad un’azione congiunta di polizia locale e carabinieri – afferma Marco Forconi – con la collaborazione dei cittadini che ringraziamo».