Colto da infarto in scooter, Bruno s'accascia sul prato e muore

Colpito da infarto, si accascia sul prato in via D’Antona, una traversa della Vestina a Montesilvano, e muore. È deceduto così Bruno Scevola un pensionato di Montesilvano di 68 anni, che ieri intorno alle 13 stava tornando a casa - in via Senna - sul suo scooter. Mentre della in sella la motorino è stato colpito da un malore, ha barcollato, appoggiandosi ad un muretto di cinta di un’abitazione, finendo poi la sua corsa sul prato di quest’ultima. Una pattuglia di carabinieri ha cercato di prestargli i primi soccorsi. Poi è giunta l’ambulanza del 118, ma per il pensionato non c’era più nulla da fare: l’infarto è stato fulminante. Con un lenzuolo bianco è stato coperto pietosamente il corpo ormai senza vita dell’uomo, mentre venivano avvisate la moglie Lucia e una figlia sposata, Barbara.

Pescara, corriere espresso consegna l'ultimo pacco e muore: oggi l'addio

La notizia, giunta in via Senna, ha sconvolto l’afoso pomeriggio del quartiere e più di un conoscente si è precipitato sul luogo dell’incidente per capire cosa fosse successo. Erano in molti a conoscerlo e a stimarlo. A quell’ora, data la calura, via D’Antona era praticamente deserta; un passante ha visto l’uomo accasciato sul prato e si è premurato di avvisare le forze dell’ordine, che a loro volta ha richiesto l’intervento del 118. Il funerale è oggi, giovedì 20 agosto, alle 16 nella chiesa Beata Vergine del Carmelo, a Villa Carmine.

Ultimo aggiornamento: 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA