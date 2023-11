Si ribalta l'autobus degli studenti: brusca sterzata per evitare un animale sulla strada

Autobus scolastico si ribalta nella strada tra Montereale e la frazione di Santa Vittoria, in provincia dell'Aquila. Il veicolo della ditta Tribuzio che svolge questo servizio in subaffitto dalla Tua, era diretto ieri mattina verso Amatrice. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica dell’incidente, il conducente avrebbe sterzato a causa dell’attraversamento di un animale e il mini bus si sarebbe ribaltato dopo il contatto con il ciglio stradale. Per fortuna in quel momento il mezzo era ancora vuoto e anche il conducente non ha riportato conseguenze se non tanta paura per l’imprevisto.



Nel versante amatriciano si è appreso dell’incidente quando il mezzo non ha raggiunto il capolinea di Amatrice. È ormai quasi un anno che con le chiusure della Strada Picente a farne le spese sono gli studenti amatriciani costretti a una sveglia all’alba (la partenza è alle 5.50) e a un viaggio che dopo aver racconto gli studenti di Campotosto prosegue per il valico delle Capannelle raggiungendo le scuole dell’Aquila. «Ieri mattina quando non ho visto l’arrivo del bus ho portato mio figlio e i suoi compagni con la mia macchina verso L’Aquila e alle porte di Montereale ho scoperto che il pullman si era ribaltato» racconta Roberto, che da Amatrice spesso si è dovuto improvvisare autista. «Ora arriva l’inverno e i disagi aumentano - prosegue Roberto - in attesa che la Picente torni percorribile volevo comunque ringraziare gli autisti che si stanno prestando per questa corsa che per noi risulta vitale».