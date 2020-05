Misure di sostegno a famiglie e imprese: attivazione help desk con numero verde di Banca d'Italia

Dal 27 aprile la Banca d’Italia ha attivato un nuovo canale di informazione e comunicazione con i cittadini per porre domande ed effettuare segnalazioni relative alla relazione con la propria banca nell’ambito delle misure di sostegno a famiglie e imprese. Ne dà notizia Dealma Fronzi, direttore della filiale dell’Aquila di Banca d’Italia.



I clienti possono così rivolgersi al numero verde 800 196 969. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24. Alle richieste la Banca d’Italia risponderà entro il giorno lavorativo successivo per telefono o via email dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8,30- 13,30/14,30- 17,30.



Questa linea diretta con la Banca d’Italia si aggiunge ai servizi già disponibili: il portale Servizi on line e l’Arbitro Bancario Finanziario (Arbitro Bancario Finanziario). © RIPRODUZIONE RISERVATA