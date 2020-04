Coronavirus, sirene e applausi per Mimmo Grosso

Il feretro di Camillo Grosso, per tutti Mimmo, si è fermato questo pomeriggio davanti alla sua imbarcazione, sulla banchina del porto di Pescara, dove c'era la sua ragione di vita. Per l'ultimo saluto al mare dell'Adriatico che amava.

Ultimo aggiornamento: 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

lo hanno voluto omaggiare con ildelle barche e un lungo applauso, molto commuovente. Poi il feretro è ripartito per il funerale che si è tenuto alle 15,30 nell cimitero ai Colli. Un addio intimo e breve come dettato dal decreto del Governo ai tempi del Coronavirus. Vietati assembramenti e cerimonie al chiuso.Mimmo Gosso, contagiato dal virus, è morto dopo una crisi polmonare. Da giorni l'uomo di mille battaglie in favore della marineria locale era ricoverato in ospedale attaccato a un respiratore.