Coronavirus, l'obbligo di mascherine preoccupa: «Dove troviamo i soldi?»

Preoccupata il provvedimento di rendere le mascherine obbligatorie a Pescara e dintorni. Davanti alla nostra locandina, vicino alle edicole, questa mattina molti pescaresi si domandavano chi fornirà le mascherine che, come dice una donna, «costano due euro l'una in farmacia e non si trovano». E prosegue: «La Tari la dobbiamo pagare e ora pure le mascherine, e chi ci dà i soldi. Ce le dessere gratis».

Questa mattina è Tutto un parlare su dove trovare i dispositivi di protezioNe del viso e a quale prezzo. Insomma la decisone divide e non è stata ben accolta.

