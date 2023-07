Investe una ciclista, rallenta e poi fugge: caccia all'auto pirata di Manoppello

Ha urtato la bicicletta forse colpendola nella parte posteriore, forse leggermente di fianco, questo è ancora da accertare. Quando la donna che era in sella è caduta sull’asfalto e ha battuto con violenza la testa, la persona al volante dell’auto ha frenato un attimo, poi è ripartita, allontanandosi dal luogo dell’incidente. Questo è quello che, secondo le prime testimonianze, è avvenuto ieri mattina all’altezza dell’intersezione tra la via Tiburtina e via Matteotti a Manoppello, in provincia di Pescara. A chiamare i soccorsi è stata un’altra automobilista che, ferma al semaforo, ha assistito a tutta la scena: ha chiamato la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza medicalizzata. La donnas è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito in codice giallo. I rilievi sono stati effettuati dal personale della polizia locale di Manoppello che ha raccolto anche le testimonianze delle persone presenti. A scontrarsi con la bicicletta sarebbe stata una Fiat Panda vecchio modello, di colore verde. Non si sa, al momento, se alla guida ci fosse un uomo o una donna. Quello che i testimoni raccontano è che dopo essersi fermata la vettura è ripartita e la persona al volante non si è preoccupata di sincerarsi delle condizioni della donna.