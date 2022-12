Mamma stroncata dalla malattia a 51 anni, lascia due figli

Si è spenta per una grave malattia a Teramo una mamma di 51 anni. Monica Bianchi Pietrucci, 51 anni compiuti il 10 dicembre, era stata ricoverata all'Hospice di Casalena due giorni fa dopo aveva aver provato a combatter il male. Quel male che aveva saputo affrontare con forza fino alla fine, arrendendosi solo nelle ultime ore. Monica lascia il marito Massimiliano e due figli di 16 e 14 anni.

Amorevole e sempre rispettosa degli altri, Monica era molto conosciuta in città. Ha lavorato per anni come commessa nello storico negozio di profumeria Bon Marché. In tanti la ricordano come una donna che, pur conscia d'essere gravemente malata, «affrontava la quotidianità con il sorriso sulle labbra e combatteva quel terribile male nella consapevolezza di poter riuscire a vincerlo, preoccupandosi più della sua famiglia che di lei stessa, come se davanti avesse un futuro lunghissimo, da dover vivere gioiosamente».

Era questa la sua forza che sapeva infondere agli altri. Purtroppo non è stato così. La morte è arrivata improvvisa in questi giorni di feste. Ed è per tutti inaccettabile. «Perdiamo una persona bellissima - dice un'amica - Monica ci mancherà, era una donna speciale, altruista e generosa». La salma è stata trasferita nel pomeriggio di ieri nella casa mortuaria Petrucci di Villa Pavone. I funerali si terranno questo pomeriggio alle ore 15,30 nella chiesa dei Cappuccini a Teramo.