Picchiata e maltrattata, giovane mamma denuncia il marito: «Ha abusato di nostra figlia di 7 anni»

Ha infranto il muro del silenzio dietro al quale si era nascosta per proteggersi dalle botte del marito solo quando sua figlia, che da poco ha compiuto sette anni, le avrebbe raccontato di un presunto abuso sessuale subito dal papà, lo stesso che per anni ha picchiato anche lei. Una vicenda denunciata qualche mese fa che ha immediatamente fatto scattare una delicata inchiesta della magistratura di Teramo con le indagini ancora in corso.

L’altro giorno la donna è stata sentita per ore dal gip con la formula dell’incidente probatorio per cristallizzare le prove. Nell’aula a porte chiuse di fronte anche al marito, che era presente insieme ai suoi due difensori gli avvocati Franca D’Amario e Leonardo Schiavone, la donna, già mamma di due figlie e incinta, ha ribadito e confermato le accuse contro l’uomo, entrambi sono residenti nel teramano. Tutto è iniziato lo scorso mese di settembre quando la bambina, che è la loro primogenita, avrebbe confidato alla mamma di sentire dolore nelle sue parti intime. Allarmata, la donna con una serie di domande avrebbe iniziato a chiedere alla figlia cosa fosse successo, fino ad arrivare alla risposta che mai avrebbe voluto sentire: «E’ stato papà».

A fare cosa sono adesso gli inquirenti a doverlo accertare, anche se in questa fase si parla di palpeggiamenti, perché fino ad oggi non ci sono agli atti certificati medici che dimostrerebbero abusi di altro genere, ma solo la denuncia della donna e i racconti un po’ confusi della bambina.