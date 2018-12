Malore stronca Alceste Pasquinelli, storico Dj di Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un malore l’ha portato via sabato notte, dopo una serata di lavoro alla console. Alceste Pasquinelli, dj storico di Pescara, è morto all’età di 58 anni , a due mesi e mezzo dalla scomparsa di un suo collega altrettanto popolare in città, Goffredo Travaglini. A strapparlo alla vita è stato presumibilmente un ictus arrivato a distanza di un anno e due mesi da una ischemia dalla quale si era ripreso in fretta, conducendo una vita sana. L’altro ieri notte Alceste era appena tornato da una festa per i 50 anni di un amico a Collecorvino,stava scaricando l’attrezzatura dall’auto in zona San Silvestro. La compagna Caterina, al suo fianco come sempre, lo ha visto portare le mani al petto e contrarsi per il dolore. Lo ha adagiato a terra ed ha gridato aiuto, un medico di un palazzo vicino ha prestato i primi soccorsi, poco dopo l’arrivo dell’ambulanza ed il trasporto in ospedale dove, dopo un’ora di tentativi di rianimazione, il cuore ha cessato di battere.Oltre al lavoro di disc jockey , Pasquinelli gestiva un negozio di fotografia in viale Bovio insieme alla compagna. Lui e Marco Lussoso, fotoreporter di moda e sport, erano inseparabili: «Un amico buono, incapace di arrabbiarsi, morigerato nello stile di vita - ricorda Marco - ci vedevamo tutti i giorni ed anche oggi (ieri n.d.c) dovevamo pranzare insieme dal nostro amico Luca che aveva già preparato il pesce. Recentemente Alceste mi aveva fatto una foto molto bella per il libro che pubblicherò venerdì prossimo, quello scatto ora ha un valore inestimabile per me».Tanti amici, colleghi e conoscenti ieri si sono recati in obitorio per un saluto o una preghiera. Tra loro Maurizio Di Marco, ex proprietario del Lenny’s la discoteca anni ’80 che lanciò Pasquinelli come animatore cool delle notti pescaresi: «Aveva un grande talento - racconta l’ex titolare - lo volli subito a lavorare con me, il nostro locale si è contraddistinto con la sua musica. Era una persona accomodante, corretta e affidabile. Amava il funky ed il pop anni'80, aveva una predilezione per Lionel Richie che ci univa anche nella musica. Nella bara di Alceste ho lasciato una maglia della nostro Lenny's». I funerali si svolgono oggi pomeriggio alle 15,30 nella chiesa dello Spirito Santo a Pescara.