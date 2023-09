Catturata stanotte a San Salvo la lupa delle aggressioni

È stato catturato alle 4.20 della scorsa notte dallo staff di veterinari e biologi del Parco Nazionale della Maiella un esemplare di lupo femmina adulto in contrada Marinelle di San Salvo.

L'animale è stato sedato, sottoposto ai prelievi di rito e trasportato nella zona faunistica di Petroro in un'area non accessibile al pubblico e «verrà ora eseguita la mappatura genetica che confermerà con assoluta certezza la correlazione dell'esemplare catturato con quello target responsabile delle aggressioni», dice il vicesindaco di Vasto Licia Fioravante.