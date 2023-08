Vasto, aggressioni in spiaggia. Il Dna conferma: in azione un lupo (femmina)

L'esame del Dna conferma: è un lupo (femmina) quello che ha aggredito passanti e turisti sulla spiaggia di Vasto, in Abruzzo.

È quanto emerge dalle indagini genetiche fatte da Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e

la Ricerca Ambientale. Il personale medico è riuscito a prelevare il Dna attraverso un tampone sulle ferite provocate dall'animale a una ragazzina di 11 anni e a consegnarlo in tempo reale al Servizio Veterinario del Parco.

Il campione è stato immediatamente stoccato e trasportato garantendo il rispetto assoluto della catena del freddo, processato in pochi giorni, in via d'urgenza dal laboratorio di genetica Ispra, che ha riaperto eccezionalmente proprio per la giusta attenzione rivolta al caso di Vasto. Ulteriori approfondimenti saranno ora condotti confrontando il campione già prelevato con un campione di escrementi che ieri lo staff del Parco, in collaborazione con la Polizia Provinciale di Chieti, è riuscito a prelevare nei pressi dei luoghi degli ultimi avvistamenti e che è ragionevolmente riconducibile all'animale responsabile.