Ludopatia: Pescara vara il progetto Azzardo Piglia Tutto. La Asl educa i giocatorri incalliti

La Asl di Pescara ha recentemente lanciato il progetto "Azzardo Piglia Tutto" in collaborazione con la Cooperativa Sociale P.A.R.S. "Pio Carosi" Impresa Sociale Ets di Civitanova Marche (MC) e la Comunità Terapeutica L.A.A.D. di Pescara. Queste entità sono state incaricate della gestione del progetto attraverso una "Procedura aperta finalizzata all'affidamento di Servizi".

L'iniziativa è in linea con i principi e gli obiettivi del piano regionale, che mira a prevenire e contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (Gap), nonché a trattare e recuperare le persone coinvolte. Per quanto riguarda il gioco d'azzardo, nell'Abruzzo del 2021, nella fascia di età compresa tra i 18 e gli 84 anni, si è registrata una raccolta pro-capite da gioco su rete fisica e su canale telematico superiore al dato medio nazionale: 963 euro per il gioco su rete fisica e 1508 euro per quello online. I valori più elevati della raccolta nella regione si osservano nelle province di Teramo e Pescara. Nel 2021, l'ammontare complessivo delle puntate al gioco d'azzardo in Abruzzo, effettuate dalla collettività dei giocatori, è stato di 3,16 miliardi di euro. Il 5,8% dei giocatori presenta un rischio moderato o severo di sviluppare un disturbo da gioco d'azzardo, secondo i dati dello studio Gaps Abruzzo del 2022.

Il progetto "Azzardo Piglia Tutto" si inserisce in un contesto territoriale in cui la ludopatia è molto diffusa e vi è la necessità di avvicinare i giocatori ai servizi prima che la dipendenza si strutturi con gravi ripercussioni sulla vita della persona: economiche, familiari, lavorative, psicofisiche e a volte anche legali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli aspetti finanziari correlati al gioco d'azzardo, come l'indebitamento e la riduzione del tenore di vita che può arrivare sino alla rovina economica, rappresentano aspetti rilevanti nella dipendenza dal gioco d'azzardo e spesso sono quelli che spingono la persona a chiedere aiuto. L'attività di questo sportello si affianca a quella dello Sportello GAP del Ser.D., già operante dal 2021 e attualmente attivo presso i locali dell'unità complessa di cure primarie della Val Pescara, in via Castellari 23, ogni giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Anche in questo caso, l'accesso è diretto e gratuito previo appuntamento telefonico al numero 085 4253532 (raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00).