Infarto prima di andare a scuola, muore il vice preside dell'Itis di Chieti

Lunedì 13 Settembre 2021, 14:30 - Ultimo aggiornamento: 14:38

Sconcerto nel mondo scolastico teatino per la morte improvvista del vice preside dell’Itis di “Luigi di Savoia” di Chieti. Luca Zappalorto, 51 anni, è stato colpito, probabilmente, da un infarto questa mattina alle 7 prima di recarsi a scuola per il primo giorno del nuovo anno. Il docente del laboratorio di Informatica, nonchè giornalista, si è sentito male nella sua abitazione ed è morto poco dopo al pronto soccorso all’ospedale di Chieti dove era arrivato con un’ambulanza del 118. Lascia la moglie e due figli. Zappalorto, peraltro, era il primo collaboratore della preside dell'Itis, Anna Maria Giusti. “Il Cpia Pescara-Chieti si unisce al dolore della comunità scolastica dell'I.I.S. Luigi di Savoia di Chieti per la prematura ed improvvisa scomparsa del carissimo prof. Luca Zappalorto. Ciao Luca, ti ricordiamo con tanto affetto”.