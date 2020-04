Ultimo aggiornamento: 11:26

La prima telefonata post chiusura perdopo solo qualche minuto dalla riapertura è di, una cliente di«che non può fare più a meno dei suoi romanzi» e ordina il primo volume de “La saga dei Cazalet” di Elizabeth Jane Howard. Succede a. E non poteva esserci inizio più romantico, per la, storica attività del centro che è tornata ad accogliere clienti a seguito dell’ultimo decreto.«Non ci possiamo lamentare - dicetitolare del punto vendita insieme al maritoanzi siamo favorevolmente stupiti. I più affezionati sono già tornati per gli acquisti. Nel rispetto dei colleghi che in Italia la pensano diversamente, secondo noi era importante riaprire. Ci sono ancora delle difficoltà legate al rifornimento dei volumi, ma saranno superate presto».Nella lsi registra il primo “indisciplinato”, un cliente che voleva entrare senza mascherina, al quale è stato negato l’ingresso con educazione e fermezza, in ottemperanza a quando disposto dall’ordinanza comunale. «Tanti clienti sono tornati spinti dalla voglia di leggere – dice il titolare- un segnale per me importante, la voglia di ripartire c’è tutta e facciamo quanto previsto e necessario per lavorare nel pieno della sicurezza nostra e delle persone». Insegne ancora spente, invece, nella«Riapriremo presto, e siamo felici di farlo – dice l’area manager abruzzo e marche– abbiamo in programma un’attività di sanificazione che per la nostra catena viene svolta a livello nazionale. Torneremo ad accogliere tutti». In entrambe le librerie ci sono stati controlli da parte della polizia locale che ha riscontrato il pieno rispetto delle norme.