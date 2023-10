Lanciano, abitazione svaligiata: residenti organizzano le ronde anti ladri

Furti nelle abitazioni a Lanciano, ci risiamo. E i ladri stavolta si spostano dalla periferia e tornano al centro. L’altra sera razzia in un appartamento di via del Verde dove sono stati rubati contanti per oltre mille euro, oro e preziosi e un computer. I danni si aggirano sui 4 mila euro. Sul posto gli agenti della polizia e i colleghi della sezione scientifica. I malviventi hanno agito durante l’assenza pomeridiana dei padroni di casa, i quali, appena rientrati, sono rimasti sconvolti dalla brutta sorpresa e dalle stanze messe a soqquadro. La polizia ha acquisito i filmati delle telecamere della zona per cercare di identificare gli ignoti delinquenti.

Con la ripresa del fenomeno dei furti sono tornati in città in questi giorni anche le pattuglie dell’Anticrimine di Pescara, mentre la stessa polizia, coordinata dalla drigente Miriam D’Anastasio, continua a passare in rassegna le contrade di Lanciano maggiormente colpite dai furti da oltre un mese.

Anche i carabinieri hanno raddoppiato le pattuglie. La prevenzione accelera anche in vista di una prossima riunione del Comitato provinciale sulla sicurezza. Nelle frazioni cittadine proseguono intanto le ronde notturne da parte dei residenti, che, da qualche giorno, hanno anche montato sulle macchine le telecamere dash-cam, moderni sistemi audio video.