Ai ladri piace il gioco d'azzardo: gang in fuga dal bar con tre slot machine

Ladri in azione ancora una volta al bar Dema adiacente alla pista gialla del Dromokart del Salinello a Giulianova. Hanno operato nella notte tra sabato e domenica. Puntavano agli incassi delle slot machine e alla macchina cambiasoldi. Nel primo caso sono riusciti nell’impresa in quanto, una volta forzata una delle porte d’ingresso, sono penetrati ed hanno portato via tre slot machine. Non hanno perso tempo nell’aprirle per poi recuperare i soldi. Hanno optato per la scelta più veloce anche se più faticosa in quanto hanno dovuto caricare le slot su un furgone e sono scappati.



Non è andato a segno il secondo obiettivo, Puntavano ad aprire la macchina cambiasoldi che doveva essere molto piena in quanto il sabato il locale è molto frequentato anche da appassionati giocatori. Non sono riusciti a forzarla e nemmeno a smurarla perché si sarebbe perso troppo tempo. Così l'hanno lasciata al suo posto.

