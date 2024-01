Martedì 2 Gennaio 2024, 11:34

PESCARA - Per Bussi e la vallata del Pescara l'impatto dei veleni industriali è misurato dall'ultimo report dell'Istituto superiore della sanità. Gli 80mila residenti nell'area Sin, dice l'aggiornamento 2019-22 dello studio epidemiologico, sono esposti a patologie tumorali di colon, polmoni, sangue e seno.

Altre aree scontano problemi ambientali analoghi; l'intero Abruzzo fa i conti quotidianamente con il peso umano e sociale del cancro. Ed è, ora, tra le prime regioni italiane a istituire il Molecular tumor board (Mtb), grazie alla collaborazione con Novartis Italia. Si tratta di un organismo multidisciplinare formato da oncologi, genetisti, biologi molecolari, esperti di gestione di dati, anatomopatologi e da altri professionisti che si confrontano sui casi di tumore più complessi con l'obiettivo di favorire l'accesso a farmaci efficaci per pazienti con un tumore in fase avanzata e che non rispondono alle terapie convenzionali.

IL PARTNER

La sfida, dunque, è consentire la migliore cura possibile contro il cancro che in Abruzzo, secondo i dati Airtum (Associazione italiana registri tumori), colpisce circa ottomila persone l'anno. L'organismo è previsto nell'ambito del Piano oncologico regionale che dispiegherà i suoi effetti tra il 2023 e il 2027. Anche in questo caso l'Abruzzo è stata la prima regione italiana a adottare il piano con la collaborazione di Novartis Italia.

In regione il tasso di incidenza grezzo osservato è stato pari a 6 nuovi tumori per mille abitanti, appena al di sotto del dato nazionale (al 6,1 per mille abitanti). Dei circa 8.000 casi di tumori maligni, 4.204 hanno colpito gli uomini e 3.647 le donne. I cinque tumori più frequentemente diagnosticati sono stati quelli al colon-retto (1.079 nuovi casi pari al 13,7% del totale), alla mammella (1.101 casi; 14,0% del totale), al polmone (829 casi; 10,5% del totale), alla prostata (719 casi; 9,1% del totale) e alla vescica (676 casi; 8,6% del totale).

«Sappiamo - ha detto Valentino Confalone, country president di Novartis Italia - che il cancro è una delle sfide sanitarie del nostro Paese a causa del rapido aumento dei nuovi casi (circa 390mila nel 2022, più di 1000 al giorno) e degli alti tassi di mortalità che lo rendono la seconda causa di morte tra gli italiani. Per questo siamo al fianco di tutti gli attori del Sistema Paese e in particolare delle Istituzioni nazionali e regionali per contribuire all'evoluzione del Servizio sanitario nazionale e rendere più accessibili le cure a tutti i pazienti, superando le diseguaglianze».

Gli esperti del Mtb utilizzeranno anche test molecolari per verificare la presenza di mutazioni genetiche e identificare terapie mirate per percorsi di cura personalizzati. «Siamo convinti - ha concluso Confalone - che mettere i pazienti in grado di avere un accesso più rapido e personalizzato alle cure possa comportare un esito più favorevole».



