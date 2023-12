Colpito da malore, si accascia e muore a 45 anni Fabio Marinetti: lascia due figli

Improvviso malore, morto Fabio Marinetti, 45 anni di Trasacco, in provincia dell'Aquila, proprietario di un noto bar pizzeria del paese. Il malore lo ha colto fuori dal suo bar e non gli ha lasciato scampo. Una morte improvvisa. I soccorsi sono stati immediati, i sanitari hanno cercato di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il 45enne lascia la moglie Emanuela e due figlie. Fabio Marinetti era una persona molta conosciuta e stimata da tutti in paese. Il suo Bar Celtic era frequentatissimo. I funerali mercoledì 13 dicembre, alle 14.30, nella Basilica di San Cesidio.

