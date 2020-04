L'Aquila, ragazza aggredita vicino alla tabaccheria: arrestato extracomunitario

L'AQUILA - Tentata violenza sessuale in viale XXV Aprile in pieno giorno nei pressi di una tabaccheria: arrestato il presunto aggressore.



Gli agenti della Squadra volante della Questura dell’Aquila, dopo una segnalazione giunta al centralino 113 da parte di un cittadino, sono intervenuti in soccorso di una ragazza che poco prima era stata afferrata da un cittadino extracomunitario nel tentativo di trascinarla via con sé per commettere una violenza sessuale.



L’uomo è stato subito bloccato e portato in Questura per le formalità di rito, al termine delle quali è stato trasferito nel carcere di Preturo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.



In un post lasciato sul proprio profilo Facebook dalla vittima la stessa ha avuto parole di rabbia: "Aveva la faccia sorridente". Ultimo aggiornamento: 14:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA