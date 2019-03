L’Aquila, successo per il Carnevale in Piazza di Mamme per L’Aquila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Quando cinque anni fa decisero di festeggiare il Carnevale in piazza lo spirito era proprio riportare pian piano la gente a rivivere il centro storico attraverso eventi ed iniziative di qualità e aggregazione, soprattutto per le famiglie. E nelle varie edizioni, sino ad arrivare a quest’ultima, ci sono sempre riuscite. Le “Mamme per L’Aquila”, ancora una volta, hanno riempito Piazza Duomo con l’evento del Carnevale in Piazza giunto all’edizione numero cinque. Complice la temperatura gradevole e la bella giornata di sole il centro storico si è magicamente ripopolato di suoni e colori come era una volta. Coriandoli, stelle filanti, zucchero filato e bellissime mascherine con tanti genitori e nonni che hanno accompagnato i loro piccoli per le vie della città in una mattinata di divertimento e di allegria. Sul palco ci sono Lady Bug, Chat Noir, Alvin Superstar, le Lol amatissime dalle bambine, l’Unicorno, Bing ma anche Capitan America, Sam il Pompiere e i grandi classici come Pinocchio o Biancaneve che hanno coinvolto i più piccoli in divertenti giochi e trenini festosi. Fondamentale per la riuscita dell’iniziativa il supporto del Comune dell’Aquila che ha sostenuto e patrocinato l’evento inserendolo nel cartellone del Carnevale e anche il sostegno della Fondazione Carispaq oltre a tanti piccoli sponsor privati che hanno deciso di sposare il Carnevale dei più piccoli in centro. << Siamo nate anche per questo - spiega la presidente di Mamme per L’Aquila Valeria Baccante - per cercare di riportare la gente in centro storico con i nostri eventi, per far godere ai nostri bambini della Piazza, dei vicoli. Finora ci siamo sempre riuscite. L’Aquila del resto è il centro, non sono i centri commerciali che per carità servono pure ma L’Aquila deve ruotare attorno al suo centro storico e non può essere diversamente. Siamo molte contente perché c’è stata, come del resto a tutte le nostre iniziative, una bellissima risposta da parte delle persone, delle famiglie. Piazza Duomo è piena. È fantastico vedere tutti questi bambini divertirsi con le loro famiglie >>. Simpatiche maschere, scherzi, musica. Tutti gli ingredienti sono al posto giusto e, alla fine, il colpo d’occhio dall’alto con un tappeto di coriandoli in Piazza Duomo è uno spettacolo.