Carabiniere in pensione racconta: «Ho visto tre orsi dietro la siepe della mia casa, erano affamati»

«Dei potenti ruggiti nella notte che rimbombavano tutt’intorno, erano forse a cinque, dieci metri da me, tre orsi oltre una siepe: mai tanta paura nella mia vita, neanche in trent’anni di servizio che ho prestato all’Arma dei carabinieri». Il racconto è di Paride Basciani, 70 anni, di San Vincenzo Valle Roveto, paese in provincia dell'Aquila. Basciani, carabiniere in pensione, abita in località “Case Rossi”, in aperta campagna dove si è ritirato dopo il congedo proprio perché ama coltivare la terra e allevare animali domestici: ha, infatti, pecore e galline in una stalla vicino la sua abitazione.



«Tutto è successo l’altra sera - continua nel suo racconto Basciani - erano le 21. All’improvviso i miei tre cani pastori abruzzesi hanno iniziato ad abbaiare in modo strano, sono uscito da casa senza nemmeno procurarmi una torcia, fuori era buio pesto, non c’era nemmeno la luna che in qualche modo avrebbe potuto dare un po’ di luce. Appena uscito, i cani non c’erano più, erano scappati via. Sono andato verso la stalla, mentre continuavano quella specie di ruggiti assordanti. A pochi metri da me i tre orsi che si erano avvicinati alla stalla sicuramente in cerca di cibo. Ho avuto la prontezza di chiamare col cellulare il maresciallo dei carabinieri forestali di Balsorano, Mauro D’Innocenzo, che con due jeep, una guidata da un suo collega e l’altra da lui, mi ha subito raggiunto. Sono salito sulla jeep del maresciallo D’Innocenzo aspettando fino alle due del mattino che i tre orsi andassero via spontaneamente, senza spaventarli e così è stato. I tre animali si sono poi allontanati sparendo nella notte». Gli esperti stanno ora valutando di quali degli orsi protetti si tratti e da dove e perché abbiano sconfinato fino ad arrivare, in cerca di cibo, alla stalla di San Vincenzo Valle Roveto, paese che si trova fuori dal perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise