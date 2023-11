Addio allo storico orafo Mario Cavallo per 60 anni il re delle creazioni

Addio all’orafo storico Mario Cavallo, oltre sessant’anni di creazioni artistiche preziose, morto ieri a 94 anni. La città lo saluterà oggi alle 15,30 nella chiesa di San Pio X. Non era aquilano, era arrivato dalla Sicilia, e nel 1957 aprì la sua prima oreficeria lungo il Corso, zona in cui è sempre rimasto stabilendosi in prossimità di piazza Regina Margherita. Dalla rivendita di gioielli alla produzione grazie al suo estro e alla fiducia dei clienti: riceveva e consigliava i clienti sempre indossando la lente di ingrandimento del gioielliere-orologiaio. Un amore che lui ha ricambiato legando il suo nome al rifacimento in scala di monumenti cittadini e del contado.

Così non solo il rosone di Collemaggio ma anche il sole bernardiniano, i mascheroni delle 99 Cannelle, la Fontana Luminosa, la Porta Santa, il guerriero di Capestrano, il Sator di San Pietro ad Oratorium, Rocca Calascio sono diventati monili per bracciali, collane o ferma carte. Parallelamente si specializza anche nella creazione di targhe artistiche in argento tanto da divenire punto di riferimento. Una passione che lui ha trasmesso ai numerosi figli ed ora ai nipoti. Con l’avanzare dell’età, il debutto della terza generazione e la scomparsa dell’amata moglie, stimata maestra, si ritira nelle retrovie, complice anche la pandemia, volendo però rimanere sempre aggiornato sulle attività commerciali e sulle ultime creazioni sul mercato. A casa con le mani in mano non ci sa stare e, così, impiega il tempo dedicandosi ad altre forme artistiche: la pittura e la composizione di poesie. È di due anni fa una sua mostra, nell’atelier della nipote alla Fontana Luminosa.