I vandali danneggiano un tiglio antico: tagliato. Proteste in Comune

Tagliato in piena notte un grosso tiglio a piazza della Repubblica di Magliano dei Marsi, in provincia dell'Aquila. Qualcuno lo ha segato nella parte inferiore senza abbatterlo ma lo stato della pianta era diventato pericoloso e l’amministrazione comunale ha dovuto tagliarlo. «Ho ricevuto diverse telefonate di concittadini che si sono lamentati della rimozione del tiglio in piazza della Repubblica - scrive su Fb il sindaco, Pasqualino Di Cristofano - Nella tarda serata di ieri abbiamo avuto segnalazione di un taglio effettuato alla base del suddetto albero, stamattina abbiamo predisposto immediatamente una verifica da parte di personale specializzato che ci ha consigliato per motivi di sicurezza di completare il taglio ed eliminare la stessa pianta. Mi piacerebbe davvero comprendere le ragioni dell’improvvisato boscaiolo che ha compiuto un gesto condannabile da un punto di vista ambientale ma soprattutto pericoloso per l’incolumità pubblica. Tagliare alla base un albero dove ogni giorno decine e decine di cittadini trovano riparo soprattutto nel periodo estivo è da criminali», conclude.



In molti hanno protestato in Comune chiedendo perché fosse stato abbattuto un tiglio così bello. La risposta dell’assessore: «Era stata danneggiata dai vandali e rischiava di cadere perché era stata segata nella parte inferiore. Gli stessi forestali hanno accertato che poteva cadere e per questo è stato deciso di abbatterlo». Una pianta che aveva raggiunto circa 100 anni di età e tanti nonni la ricordano per aver portato i nipotini, durante l’estate, sotto l’ombra del tiglio. Tanta è la rabbia tra i residenti che hanno chiesto al primo cittadino di trovare i colpevoli. Intanto è partita una segnalazione ai carabinieri del corpo forestale che stanno già indagando. Acquisite le immagini delle telecamere che si trovano nelle vicinanze di piazza della Repubblica. Ma perché questo atto vandalico? Sono in molti a pensare che si sia trattato di uno scherzo di cattivo gusto da parte di ragazzi in vena di divertimento. Ma ora se vengono presi rischiano una denuncia per danno ambientale. Intanto il sindaco ha già deciso di sostituire la pianta con un altro albero in modo che possa tornare l’ombra in questa estate tanto calda. A giorni quindi gli operai del comune dovrebbero predisporre la buca per piantare un nuovo tiglio a piazza della Repubblica in attesa che vengano individuati i vandali.