Vasto, bambino di 4 anni precipita dal quarto piano: è grave

Un bambino di 4 anni è caduto, alle 10.30 circa, da un balcone al quarto piano in un condominio di via Ciccarone a Vasto, in provincia di Chieti. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che il bambino si trovasse da solo all'interno dell'appartamento quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è precipitato a terra. Sono state alcune persone che si trovavano nel palazzo di fronte a rendersi conto dell'accaduto e chiamare i soccorsi.

L'ambulanza del 118 ha prestato sul posto le prime cure e poi trasportato il bimbo, rimasto sempre cosciente, al San Pio da Pietrelcina di Vasto dove sono in corso esami di accertamento d'urgenza. Poi ci sarà il trasferimento in elicottero all'ospedale di Pescara. Sono gli uomini del commissariato di Vasto, agli ordini del commissario capo Fabio Capaldo, ad aver avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Sono stati ascoltati i testimoni e anche la madre del bambino, una donna straniera, per accertare l'accaduto.

Ultimo aggiornamento: 11:48

