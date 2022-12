Saluta una persona in strada e precipita dal balcone: gravissimo

È caduto dal balcone di casa e da ieri sera è ricoverato in prognosi riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita, all'ospedale di Pescara. Il fatto si è verificato ieri mattina a Chieti Scalo, intorno alle 13. Un uomo di 41 anni è precipitato dal balcone, al secondo piano di una palazzina. È successo in un momento in cui in casa non c'era nessuno ma i soccorsi sono stati attivati tempestivamente e sul posto sono arrivati immediatamente l'ambulanza del 118 e una pattuglia della Volante della Questura.

Il 41enne nell'immediato è apparso in discrete condizioni ed è stato portato al policlinico dove è stato sottoposto ad una serie di esami strumentali e gli sono state riscontrate fratture multiple, quindi ed è stato ricoverato. Nel tardo pomeriggio probabilmente il suo quadro clinico è cambiato e i medici hanno deciso il suo trasferimento e ricovero in prognosi riservata a Pescara, nosocomio dotato di un reparto di Neurochirurgia.

Quanto alle cause che possono aver determinato la caduta dal balcone, è da escludere che si sia trattato di un gesto volontario. Sembra invece che l'uomo, come era solito fare, in quel momento stesse salutando una persona che si trovava in strada e verosimilmente nel farlo si è sporto eccessivamente, finendo con il perdere l'equilibrio e il controllo. E, complice forse anche l'altezza del parapetto, è caduto nel vuoto facendo un volo di alcuni metri. Paiono acclarate, dunque, le cause accidentali all'origine della caduta. Solo nelle prossime ore i medici potranno sciogliere la prognosi.