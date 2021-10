Cane legato a un albero e ucciso. Il sindaco: «Grave atto di crudeltà, chi ha informazioni mi contatti»

Venerdì 22 Ottobre 2021, 15:01 - Ultimo aggiornamento: 15:03

Legato a un albero e ucciso. Un cane, cui è stato tolto il microchip, ha fatto una fine orribile E ora il sindaco di Luco dei Marsi chiede che venga fatta luce sulla vicenda. L'animale è stato ucciso dopo essere stato

legato a un albero, poi privato del microchip: così è stato trovato il povero cagnolino dalla polizia locale di Luco dei Marsi (L'Aquila), paese di circa seimila abitanti a una decina di chilometri da Avezzano. Un episodio sul quale intervengono il sindaco e il dipartimento regionale Lega Salvini Premier per la Tutela e il Benessere degli animali.

«Chi è arrivato a fare questo ha agito scientemente, non si è trattato di crudeltà improvvisa e casuale, ma premeditata, perché dopo aver ucciso la bestiola ha anche agito in modo inequivocabile per rimuovere il chip, così da non permettere di risalire al proprietario - scrive il sindaco Marivera de Rosa su Facebook - Se il modo in cui una persona tratta gli animali dice qualcosa su quella persona quello a cui siamo di fronte è da brivido. Domani avremo ulteriori dettagli dalla Asl. Daremo corso a tutto il possibile per risalire a chi ha commesso questo atto inaudito. Invito tutti quelli che possono avere informazioni a farcelo sapere, con messaggio privato o nella forma che preferisce, nella massima riservatezza». «L'episodio di Luco dei Marsi non può e non deve lasciare indifferenti - dichiarano Francesca Leone e Gigliola Di Domenico, del dipartimento regionale Lega Salvini Premier - Abbiamo discusso con la nostra coordinatrice regionale di Dipartimento Gloria Verratti, il problema va oltre la sfera in sé e si allarga a una problematicità sistemica sociale che certamente non può essere risolta in tempi brevi. Occorre un inasprimento delle pene che non faccia più sconti a nessuno e ci

faremo portavoce di questa istanza a tutti i livelli. Invitiamo tutti i proprietari a riflettere sull'importanza della microchippatura che possa in qualche modo arginare l'allontanamento di questi animali dai loro ambienti dove sicuramente corrono meno rischio di imbattersi di questi oscuri figuri, che purtroppo girano liberamente per i nostri comuni».