Mercoledì 28 Luglio 2021, 08:27

Gesto crudele a Tortoreto Lido (Teramo), in una delle strade centrali della cittadina, viale Trieste. Nella notte tra domenica e lunedì uno o più ladri sono entrati nel giardino della casa di Fiorella Z. e hanno portato via l'amato cane Mandorlo, meticcio di sette anni, di colore marrone con qualche chiazzatura di bianco. Il valore del quadrupede è nullo, quindi si ha motivo di ritenere che Mandorlo sia stato rubato per un dispetto nei confronti della donna invalida e sola, o per un atto di crudeltà, ossia per accentuare la sua sofferenza.

Lei, Fiorella, che vive da sola dopo la morte prima del papà e più di recente della mamma, pensa a qualcuno che voglia esasperarla per indurla a vendere, evidentemente a buon mercato, la sua grande casa ubicata in area appetibile per i potenziali compratori. «Credo- dice convinta- che ci sia qualcuno che voglia costringermi a vendere tutta la struttura, ma io non mollo, non mi faccio intimidire».

Fiorella Z. ha pianto quando non ha visto nel giardino al risveglio Mandorlo, unica compagnia costante e fedele della sua vita. Non ha denunciato il rapimento del suo "fido" perchè non dotato di microchip. Non essendo in regola, temeva, e teme, una multa che farebbe fatica a pagare perchè in possesso solo di una pensione minima di invalidità civile. «Ma a Mandorlo- ha aggiunto la donna affranta, che però non dispera di riavere il suo cane- ho fatto tutte le vaccinazioni possibili e non gli ho fatto mai mancare niente».