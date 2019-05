L’Aquila, al via Made in Aq: una mini Expo in città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Sessantuno espositori tra artigiani, commercianti e produttori raccolti in un evento fieristico che animerà l’area esterna di oltre seimila metri quadri del terminal di Collemaggio. Ben 99 ore di manifestazione spalmata in diversi giorni. Sono i numeri del Made in Aq, una mini Expo che si terrà all’Aquila dal prossimo 29 maggio sino al 2 giugno, presentata a Palazzo Fibbioni alla presenza di Andrea Di Mario e Roberto Altobelli di Joint Actions, dello chef William Zonfa e del consigliere comunale Leonardo Scimia. Lo chef stellato William Zonfa accenderà simbolicamente la scritta Made in Aq posta nello spazio fieristico e da padrino dell’evento darà ufficialmente il via alle manifestazioni. I prodotti abruzzesi come lo zafferano dop o il tartufo saranno i protagonisti anche grazie alla collaborazione con le Vie dello Zafferano di Nicola Ursini ma caratterizzano il Made anche specialità provenienti da fuori regione come il peperone crusco dalla Basilicata. Come pezzi pregiati di artigianato saranno presenti le lampade di sale di un’artigiana della capitale. Made in Aq non gode di contributi pubblici ed è stata messa in piedi grazie all’associazione Joint e alla grande adesione dei commercianti che hanno risposto positivamente. Nel giorno di apertura lo spettacolo sarà curato da Paq Center ma ci saranno, come ha sottolineato Andrea Di Mario, tantissime associazioni sportive locali che daranno il loro contributo con spettacoli e dimostrazioni, danza aerea compresa. Le serate saranno animate da gruppi musicali dal vivo, supervisionati da Angelo Panetti mentre nella serata del venerdì L’Aquila ospiterà il raduno country del centro Italia che sarà caratterizzato da oltre mille presenze, si stima. Ci saranno anche diversi show cooking in uno stand centrale con la Federazione provinciale Cuochi e le Lady Chef, coordinati dallo chef William Zonfa che porterà molti giovani ristoratori locali e sarà lui stesso protagonista di uno show cooking nella giornata di chiusura del Made che ospiterà un evento con gli studenti dell’Alberghiero. Il venerdì mattina saranno protagonisti gli studenti dell’Agrario con la riproduzione del loro laboratorio per la caseificazione. Realizzeranno così il formaggio davanti al pubblico e poi ci sarà una degustazione. << Sono felice di spendere la mia figura - ha detto lo chef Zonfa - per eventi di rilancio del territorio. Dialogherò anche con gli studenti sulla figura del cuoco >>. Al Made saranno presenti anche il nuovo campione italiano di pizza classica Fabio Mutignani e i tre campioni mondiali di pizza free style. Con Made in Aq però oggi si lancia anche un nuovo marchio depositato regolarmente in Camera di Commercio e che identificherà i prodotti rigorosamente aquilani. Si chiama 100%67100 e compare già sulle maglie del Made che saranno indossate dagli oltre 35 volontari che lavoreranno alla riuscita dell’evento, sostenuto logisticamente anche dal Comune dell’Aquila che aveva iniziato questo percorso con l’ex assessore al commercio Alessandro Piccinini. Gli organizzatori hanno ringraziato la M&P che gestisce il terminale perché hanno detto “nonostante tutto ci hanno dato un grande supporto”. Nei giorni di manifestazione parcheggiare al mega-parcheggio costerà tre euro al giorno.