17 Aprile 2021

di Michele Narcisi

(Lettura 1 minuto)







Dal pur terribile specie nei confronti delle persone molto anziane e fragili, dal Covid si può guarire. Anche alla bella età di 95 anni, con qualche patologia pregressa. E' il caso di Italia Di Cristanziano, molto conosciuta a Nereto (Teramo) anche per essere stata titolare per anni e anni di un negozio in zona centrale "Oggi Sposi", punto di riferimento per una vasta clientela dell'intera vallata vibratiana. Italia, vedova, che ha perso tutti i suoi tre figli, uno dei quali, Orlando Foschi, in gioventù atleta poliedrico, forte e aitante, salito sul podio diverse volte, è riuscita ad averla vinta nei confronti del Covid dopo una battaglia durata circa un mese.

Assistita amorevolmente dai nipoti e dai tanti che le vogliono bene, Italia Di Cristianziano non usciva di casa da tempo. Al suo grido d'allarme, ai primi sintomi del male, hanno risposto gli operatori sanitari del "Val Vibrata" che l'hanno portata subito al pronto soccorso. Da qui, l'anziana donna è stata trasferita in una Rsa di Giulianova, attrezzata per le cure del caso. E dopo un mesetto è guarita ed è potuta tornare a Nereto, dove ieri c'è stata festa grande, con risonanza pure su Facebook. «E' tornata colei che ha sconfitto il Coronavirus a 95 anni, potenza assoluta», ha commentato con diversi cuoricini a far da cornice su Fb il nipote Paride.