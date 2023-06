Ipnotizzata e derubata mentre dà informazioni sulla casa: caccia a due donne

Ipnotizzata e derubata da due donne. È accaduto in via Raffaello Sanzio al Lido di Giulianova. Le due, una più minuta e l'altra più robusta che parlavano perfettamente l'italiano (anzi con accento del posto), hanno suonato al citofono di una donna e con fare gentile e cortese hanno chiesto informazioni su un condomino che voleva vendere l'appartamento: «Abbiamo saputo che il proprietario vuole vendere l'appartamento. Questa è una bellissima zona. Io e mia sorella siamo di Ascoli (così si sono definite) e vorremmo trasferirci qui. Ha gentilmente una penna? Vorrei lasciare il mio recapito nella cassetta della posta così quando torna ci può contattare». Sapevano bene che il condomino che cercavano non è in casa, ma assente per alcuni giorni. La donna presta la penna, arrivederci e grazie.

E la storia sembra finire qui ma poco dopo a casa delle donna è arrivato il figlio e la madre ha riferito che l'inquilino voleva vendere l'appartamento.

Il figlio rimane dubbioso e allerta la madre di stare attenta perché ci sono delle persone malintenzionate che con qualche scusa svaligiano casa. Insospettita la donna va a controllare in camera: tutto ordinato. Vuole essere ancora più sicura e controlla aprendo i portagioie sul comò : erano completamente vuoti. I modesti bracciali, collane, anelli orecchini d'oro erano spariti. Allora spaventata e incredula apre i cassetti e li trova tutti rovistati e i piccoli risparmi in contanti erano anch'essi svaniti. Le due ladre hanno portato via anche una collezione di banconote delle lire, i soldi nel portamonete che era in borsa e addirittura una scatola con dentro un citofono nuovo che doveva essere sostituito da lì a poco. L'ipotesi, visto che la donna non ricorda nulla di quanto accaduto, è che sia stata ipnotizzata.