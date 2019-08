Investito da un'autocisterna sull'autostrada: morto l'operaio

È morto nella tarda serata di ieri Paolo Palucci, l'operaio 57enne di Vasto, che nel pomeriggio era stato investito da un'autocisterna sulla corsia nord al km 438 dell'A14, tra i caselli di Vasto Sud e Vasto Nord. Le gravi ferite riportate nell'impatto con il mezzo pesante non gli hanno lasciato scampo nonostante le cure dei medici del reparto di Neurochirurgia di Teramo dove l'uomo era stato trasportato in eliambulanza perché all'ospedale di Pescara non c'era disponibilità di posti in Rianimazione.



Solo leggere ferite a una gamba per l'altro operaio rimasto coinvolto nell'incidente, le cui cause sono al vaglio dei rilievi degli agenti della Polizia stradale della sottosezione

di Vasto Sud. © RIPRODUZIONE RISERVATA