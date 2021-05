12 Maggio 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 1 minuto)







Infermiere in pensione si accascia a terra e muore mentre va a vaccinarsi. E’ successo ieri mattina verso le 8.30 su corso Gualtieri a Bellante (Teramo), a 40 metri dall’ Hub vaccinale. L’uomo si chiamava Marcello Moranti, ed aveva 68 anni. «Stavamo andando insieme a vaccinarsi. Avevo rallentato il passo perché mi aveva chiamato un altro amico dietro di noi quando - comunque ero a circa 10 metri da lui - quando l’ho visto cadere a terra. Pensavo fosse inciampato e siamo tutti corsi ad aiutarlo. Purtroppo era un infarto fulminate», racconta l’amico di una vita.

Visto la gravità della situazione, una signora è corsa a chiamare il medico e gli infermieri vaccinatori, che sono subiti corsi fuori ed hanno iniziato a fare tutte le manovre per cercare di rianimarlo. Era presente al momento, perché in fila per vaccinarsi, anche il sindaco Giovanni Melchiorre. Pochi minuti dopo è giunta sul posto un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo. La dottoressa – sempre stando al racconto dell’amico – ha fatto veramente di tutto per riportarlo in vita: ha utilizzato il defibrillatore piu’ volte, il massaggio cardiaco e pallone Ambu. Purtroppo dopo 40 minuti si è arresa ed ha decretato il decesso. Poi la salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Mazzini.