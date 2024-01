L'imprenditore Giacomo Iacobucci muore a 61 anni nello schianto frontale: lascia tre figli

Incidente mortale sulla Fondovalle Sangro, al confine tra l’Abruzzo e il Molise. Perde la vita Giacomo Iacobucci, 61 anni, imprenditore edile, originario e residente a Rionero Sannitico. È accaduto intorno alle ore 18.30 di ieri, sulla SS 652. La dinamica precisa dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.

In base a una prima ricostruzione dell’evento, che però necessita di ulteriori approfondimenti, Iacobucci alla guida della sua automobile, un’Alfa 147, stava percorrendo l’arteria, in direzione Castel di Sangro, quando si sarebbe scontrato frontalmente con un’altra autovettura, una Fiat Punto, guidata da un 40enne originario di Roma, che viaggiava insieme alla compagna 30enne. A nulla sono valsi i soccorsi da parte dei sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale di Castel di Sangro, intervenuti immediatamente sul posto con diverse ambulanze. I medici in servizio hanno cercato in tutti i modi di rianimare il 61enne. Purtroppo senza esito.

Per lui, non c’è stato nulla da fare.

Il suo cuore ha cessato di battere in ospedale. Sul posto, per i rilievi tecnico descrittivi, si sono recati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e i colleghi della stazione della Compagnia di Castel di Sangro. Insieme a loro, una squadra dei vigili del fuoco, del distaccamento sangrino. I due feriti, la giovane donna e un uomo di mezza età, sono stati trasportati nel pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona, da un’ambulanza del 118. I pazienti sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici. Al momento, le loro condizioni di salute, non desterebbero preoccupazione. Hanno riportato diversi traumi alle articolazioni. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti. La Procura della Repubblica di Sulmona, competente per territorio, ha avviato le indagini del caso con l’ipotesi di omicidio stradale. La salma di Giacomo Iacobucci si trova nell’obitorio dell’ospedale di Castel di Sangro, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vittima lascia la moglie e tre figli.