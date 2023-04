Schianto in moto in autostrada: muore a 54 anni ex promessa del calcio

Tragico schianto tra un'auto e una moto, poco dopo le 20 di ieri sera, in Autostrada A14, nei pressi del casello di Roseto degli Abruzzi in direzione Nord. Il motociclista, Daniele Marconi Sciarroni, 54 anni, di Castellalto, ma da qualche anno residente a San Benedetto, è morto sul colpo. Era il figlio di un carabiniere che prestava servizio a Castelnuovo. Sono ancora tutte da chiarire le cause dell'incidente. Al momento non è chiaro se il centauro si sia scontrato con la vettura durante la manovra di sorpasso o se a causa di un malore abbia perso il controllo della moto andando a sbattere contro la macchina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i meccanici, il personale della direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia, le pattuglie della polizia stradale per i rilievi dell'incidente e un'ambulanza medicalizzata del 118 di Atri.

I sanitari, comunque, una volta giunti non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il pm di turno ha disposto il sequestro dei mezzi e il trasporto della salma all'obitorio Mazzini di Teramo. In mattinata verrà fatta l'ispezione cadaverica e poi lo stesso pm deciderà se procedere con l'autopsia o firmare l'autorizzazione per la restituzione della salma alla famiglia per la sepoltura. Subito dopo l'incidente il tratto compreso tra Atri Pineto e Roseto in direzione Ancona è stato chiuso e gli utenti in viaggio verso nord, sono stati fatti uscire al casello Atri Pineto, sulla SS16 Adriatica per poi rientrare in A14 a Roseto.

Nel frattempo si è creata una coda di circa tre chilometri in A14 e traffico intenso sulla statale Adriatica a Roseto. Sciarroni, era molto conosciuto a Castellalto e Castelnuovo, non solo per il lavoro del padre che era un militare dell'Arma, ma perché era molto bravo a giocare a calcio. «Se non ricordo male, ha giocato per un periodo anche con le giovanili del Teramo calcio», racconta un suo amico. «Poi chiuso il capitolo con lo sport. aggiunge - ha preso la patente del camion e si è messo a fare l'autista». La notizia della sua morte è arrivata subito a Castellalto. «Ho appena appreso la triste notizia. E' davvero una tristezza. Siamo tutti sconvolti, Daniele era un bravissimo ragazzo», dice il sindaco Aniceto Rocci.