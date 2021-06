In un incidente stradale, intorno alle 14,20 di ieri, nel tratto compreso tra Vasto sud e Vasto nord in direzione Pescara ha perso la vita di Emilio Vaccari, 38 anni di Isola del Gran Sasso. Lo scontro è avvenuto in direzione nord, nel territorio di San Salvo. Stando a quando si apprende, in quell’orario il traffico era molto intenso, e forse a causa di uno dei tanti cantieri che in questi giorni stanno falcidiando l’autostrada abruzzese, si era creato un rallentamento.

Il giovane teramano, alla guida di un Fiat Panda, di proprietà della ditta dove lavorava, ha tamponato rovinosamente l’autotreno che lo precedeva. L’impatto è stato violentissimo e la parte anteriore della piccola utilitaria è andata completamente distrutta. Alcuni automobilisti hanno allertato i soccorsi. Sul luogo in pochissimo tempo è intervenuta un’ambulanza del 118. Ma i sanitari non hanno potuto far altra che constatare il decesso.

«La notizia mi ha sconvolto. Davvero non mi escono le parole», ha detto il sindaco di Isola Andrea Ianni. «Conoscevo bene Emilio e conosco tutti i suoi famigliari - ha aggiunto – io, la mia amministrazione e tutti gli isolani, non possiamo far altro che stringerci introno al dolore della famiglia». Emilio Vaccari, descritto da tutti come un bravo ragazzo e un giovane solare, lavorava presso Econet Srl, un’azienda che si occupa del montaggio di allarmi. Terminato il turno la sera e durante i fine settimana lavorava anche nell’agriturismo di famiglia. Lascia la moglie e un figlio piccolo.