L'Aquila, scontro auto-camion: grave un ragazzo di 28 anni

L’AQUILA - Ci sarebbero tre feriti, di cui uno molto grave, nell'incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla stradale statale 17, tra Poggio Picenze e San Gregorio.

Per cause ancora da accertare, si sono scontrati un’auto e un camion, probabilmente anche per il fondo stradale reso viscido dalla pioggia che si è abbattuta sulla città nelle prime ore della mattinata.

Il più grave dei feriti è un ragazzo di 32 anni del posto che è stato portato in ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto carabinieri e Polizia.

(Notizia in aggiornamento)