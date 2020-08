© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le fiamme minacciano da vicino le abitazioni anche nelle campagne del Pescarese, frae la frazione Congiunti di. Un vasto incendio di sterpaglie, presto estesosi a una vasta porzione di campi coltivati e di bosco, sta impegnando da ieri pomeriggio squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara. Agli uomini al lavoro da terraanche un elicottero dei vigili del fuoco, che ha effettuato numerosi lanci sui principali focolai. Il vento forte che si è sviluppato nel primo pomeriggio, quando le fiamme erano già attive da ore, ha complicato non poco il lavoro dei vigili del fuoco.Diverse persone prese dal panico alla vista delle fiamme sono fuggite via. Un, per la paura e la preoccupazione, ha accusato un infarto. Per fortuna è stato subito soccorso e trasportato da un’ambulanza medicalizzata del 118 in ospedale. Ora è ricoverato nella. Poco prima, sempre i sanitari del 118 sono dovuti intervenire per evacuare in via precauzionale un disabile dalla sua abitazione lambita dal fuoco. Una trentina le persone, fra anziani e disabili, a cui si è dovuto prestare assistenza. Completamente distrutto dalle fiamme unin un terreno. Fiamme che in breve tempo hanno raggiunto parte della zona in cui si trova la pista di gokart di Cappelle sul Tavo e dell’ex maneggio per arrivare alla collina e alle abitazioni. Sino alle 18.30, si sono vissuti momenti di grande concitazione. Poi pian piano, la situazione è tornata sotto controllo. Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sino a sera, è stata chiusa in entrambe le direzioni la statale 151 di Cappelle, dalla località Terrarossa a via Staffieri.