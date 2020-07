Incendio divora mezzo agricolo: si cerca l'innesco

Il bagliore delle fiamme ha illuminato la notte e avvolto un attrezzo agricolo che era "parcheggiato" sulle stoppie di un campo di grano.



Alle 23 circa una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Pescara è intervenuta a Loreto Aprutino per l'incendio di una rotomballatrice. Giunti sul posto hanno provveduto allo spegnimento e messa in sicurezza del mezzo. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio.





Ultimo aggiornamento: 14:03

