Human Dance, all'Aquila la danza esperenziale immersi nella natura

L’AQUILA «Danza esperenziale immersi nella natura, nel verde della città, ad impatto ambientale zero che avrà la straordinaria funzione di far vivere un’esperienza unica tramite l’arte della danza». La durata dei laboratori sarà di quattro settimane con palcoscenico il Parco del Sole a Collemaggio, «non verranno montati palchi o installazioni, - si legge nella nota- le uniche luci saranno quelle create dai raggi del sole che danzano con i rami degli alberi».

Gli insegnanti, tutti di alta formazione del gruppo E-motion impegnati nei laboratori saranno: Stefania Bucci, Andrea Di Matteo, Marco Lattuchelli, Manolo Perazzi, insieme ai giovani musicisti aquilani Luca Giuliani al clarinetto, Andrea Petricca, Matteo Pizzini e Alessandra Chiarelli al violino.

«L’obiettivo principale- si precisce nella nota - è di motivare e stimolare la coesione sociale, ascoltare e dar voce al proprio corpo tramite la cultura contemporanea, cercando così di creare e promuovere un percorso replicabile e duraturo nel tempo».

Il progetto “Human Dance” è promosso dal gruppo E-motion, la cui direzione artistica è di Francesca La Cava, attuato grazie ai fondi Restart del comune dell’Aquila, mentre Maria Grazia Cimini curerà la segreteria artistica del progetto.

I laboratori sono rivolti a tutti, senza limiti di età, di sesso, di razza, senza barriera alcuna e si svolgeranno nel mese di giugno le prime tre giornate si sono svolte il 9, 10 e l’11, le altre ci saranno il 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30; e nel mese di luglio nei giorni 1 e 2; a partire dalle ore 15 nei pressi dell'Amphisculpture dell’artista Beverly Pepper nel cuore del Parco del Sole di Collemaggio. L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid e in assoluta sicurezza per tutti i partecipanti; posti limitati-gratuiti. Per informazioni: www.gruppoemotion.net 3395838563.

Link intervista Francesca La Cava:

Sabrina Giangrande