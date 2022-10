Fa legna per l'inverno, gli cade un albero addosso: grave

Stava facendo legna su un terreno di sua proprietà quando l'albero che stava tagliando gli è caduto addosso schiacciandolo: un uomo di 66 anni, L. Z. le iniziali, è ricoverato all'ospedale di Pescara in prognosi riservata e dopo i primi accertamenti è stato portato in sala operatoria per un intervento di asportazione della milza. Il fatto si è verificato ieri intorno alle 15.30 in contrada Porcareccia nel territorio comunale di Bucchianico, non lontano dal confine con Fara Filiorum Petri.

È stata la moglie a dare l'allarme e poco dopo sul posto sono arrivati sia l'ambulanza che l'elicottero del 118: l'uomo era cosciente ma è stato portato a Pescara dove gli sono stati riscontrati un trauma toracico importante e un trauma cranico. Sul luogo sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto rimuovere l'albero, e i Carabinieri. In molti, fra coloro che percorrevano in auto la strada provinciale 14, si sono fermati a bordo strada richiamati dalla presenza dell'elicottero e dei mezzi di soccorso. Sul luogo si è recato anche il sindaco di Bucchianico, Carlo Tracanna.