Strange World, nel film di Disney due doppiatrici di Giulianova: «Grande esperienza»

Due giuliesi alla conquista del mondo Disney. L’attrice e doppiatrice Cristiana Esposito e la cantante e vocal coach Lucy Campeti, entrambe di Giulianova, in provincia di Teramo, hanno prestato le loro voci nel doppiaggio italiano di due personaggi di “Strange World”, il nuovo ed atteso film d’animazione della celebre casa cinematografica americana, in uscita oggi nei cinema. Il lungometraggio racconta l’avventura di una leggendaria famiglia di esploratori, i Clade, in un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa, insieme ad un variegato equipaggio che comprende una specie di “blob”, piccolo e dispettoso, un cane a tre zampe e una serie di fameliche creature. L’artista Lucy Campeti, nel film, è la voce di Meridian, la madre del protagonista Ethan Clade mentre la doppiatrice Cristiana Esposito è Capitan Pulk, comandante dell’equipaggio che intraprende, con la famiglia di esploratori, un viaggio in un mondo misterioso.

«Aver potuto prendere parte a un progetto Disney è un sogno che si avvera – racconta la Esposito – da quattro anni lavoro nel mondo del doppiaggio e devo ringraziare due fantastici professionisti, ovvero il direttore del doppiaggio Massimiliano Manfredi e la sua assistente Mariagrazia Napolitano che mi hanno accompagnato in questo viaggio, con grande amore e cura, come dovrebbe sempre essere. Tutti, a qualsiasi età, sogniamo di vivere nel mondo Disney e, come diceva il suo creatore Walt, “se puoi sognarlo, puoi farlo”». «L’esperienza di doppiaggio di Strange World è stata una sorpresa partendo dal provino, passando per la realizzazione, fino alla visione dell’anteprima – spiega la Campeti - come cantante, nella mia carriera, ho doppiato molti artisti nella versione italiana di diverse canzoni contenute dentro cartoon o film, ma non mi ero mai cimentata con la parte del doppiaggio parlato. Cercavano un certo personaggio, un ruolo importante, con delle particolari caratteristiche vocali ed espressive, questo ha portato Cristiana Esposito a segnalarmi per un provino, che ho poi vinto. Da lì in poi la fiducia e la guida del team capitanato dal direttore Massimiliano Manfredi, mi hanno permesso di crescere e sentirmi a casa, durante la realizzazione, vivendo un’esperienza magica. Vedrete che il film è meraviglioso, per grandi e piccini e che la grande famiglia Disney, come sempre, non sbaglia un colpo».